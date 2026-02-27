Haberler

Kilis'te hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kilis'te hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı 79 ABS 239 hafriyat kamyonu ile H.G.'nin kullandığı 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, ağır yaralı H.G.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

"Futbolda bahis" soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi

Başörtülü başkanı hedef alan Korkmaz için istenen ceza açıklandı