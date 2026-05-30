Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 9 yaralı

KİLİS'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolu üzerindeki Deliosman köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 01 EUS 33 plakalı otomobil ile N.G.'nin yönetimindeki 31 BBZ 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, her iki aracın sürücüsü ile 7 yaralıyı ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı