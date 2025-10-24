Kilis'te Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi
Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen kermeste, Gazze'ye destek vermek amacıyla yiyecekler satıldı. İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, etkinlikler aracılığıyla Filistin'deki drama dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti.
Okul idarecileri ve öğretmenlerin koordinasyonu ile Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen kermeste, hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı.
Kermese katılan İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
Açıkgöz, AA muhabirine, Gazze'ye destek vermek adına okullarda kermes ve çeşitli etkinliklerin yapıldığını söyledi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri her yönüyle yetiştirme gayreti içerisinde hareket ettiklerini belirten Açıkgöz, "Bu maksatla Filistin'de yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Gazze'deki zulme dikkat çekmek istiyoruz." dedi.