Kilis'te engelli bireyler, 1 gün için asker oldu

KİLİS'te, engelliler üniforma giyip, temsili olarak yemin ederek, 1 gün için asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda, engellilerin katılımıyla 1 günlük 'temsili askerlik uygulaması' gerçekleştirildi. Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun, milletvekilleri ve protokol üyeleri ile engelli bireylerin yakınları katıldı. Temsili askerlik uygulaması kapsamında, engellilere askeri üniformaların giydirilmesinin ardından eğitim verildi.

Törene katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Engelliler Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili tören için memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada çok anlamlı ve çok kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olan askerlik vazifesinin taşıdığı anlam, kardeşlerimizin yaşadığı heyecan ve ailelerimizin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı