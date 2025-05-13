Kilis'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim kurumları tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı resim ve el sanatları sergisi açıldı. Programda şiirler, halk oyunları ve gösteriler sahnelendi.
Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.
Sergisinin açılışının ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteri yaptı. Öğrenciler sıra gecesi, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Programa katılan Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel