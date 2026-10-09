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Kilis'te dün gece motosiklet sürücüsü rögar kapağına çarpıp ağır yaralandı

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Kilis'te dün gece motosiklet sürücüsü rögar kapağına çarpıp ağır yaralandı
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Kilis'te dün gece Ekrem Çetin Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini yitirince rögar kapağına çarptı. Ağır yaralanan sürücü Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te yolda rögar kapağına çarpan motosikletin sürücüsü A.S., ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.S.'nin, kullandığı 63 AEM 820 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, rögar kapağına çarpan araç sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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