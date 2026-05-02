Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

KİLİS'te devrilen traktörün sürücüsü Hamit Özcan, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Beşenli Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Özcan'ın tarla sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği 79 DY 514 plakalı traktör, devrildi. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktörün altında kalan Hamit Özcan'ın yaşamanı yitirdiği belirlendi. Tarlasını sürmeye çalıştığı sırada yaşamını yitiren Özcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

