Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Kilis merkezli gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Kilis ve Gaziantep'te düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan