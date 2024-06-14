Üye Girişi
Haberler

Kilis'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Şenlikçe köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 1 su tankı, 2 müdahale aracı, 1 iş makinesi ile 48 personel müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şenlikçe köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 1 su tankı, 2 müdahale aracı, 1 iş makinesi ile 48 personel müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Musabeyli Kilis Çevre Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

 Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp 'başkanlık' planını anlatmış

Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title