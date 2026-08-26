Haberler

Kilis'te Ev Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kilis'te Ev Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Sezonun yarısını kapattı
Batman'da 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimali var

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı

27 yıldır böylesi görülmedi! Parasını altına yatıranlar dikkat