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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi Hikmet E. tarafından çay bahçesinde tabancayla vurulan Hülya Eser, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİLİS'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hülya Eser, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün kent merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Hikmek E. ile boşanma aşamasında eşi Hülya Eser, konuşmak için buluştukları çay bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Hikmet E., üzerinde bulundurduğu tabanca ile Hülya Eser'e 3 el ateş açtı. Müşteriler panik ve korku yaşarken, kurşunların isabet ettiği Hülya Eser kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan kadın, ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine sevk edildi. Hülya Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hülya Eser, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli eş Hikmet E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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