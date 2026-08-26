Kilis'te Baklava İş Yerinde Yangın

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesindeki baklava satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, işyerinde zarara neden oldu.

Kaynak: AA