Kilis'te çocuklar "bayram yeri" etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Kilis'te geleneksel hale gelen 'bayram yeri' etkinliklerinde çocuklar, tahta salıncak, atlı karınca ve dönme dolap gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor. Aileler de faytonlarla nostaljik anlar yaşıyor.

Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki arazi, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekana dönüştürülüyor.

Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncak, atlı karınca ve dönme dolap kuruluyor, ata binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

Aileler, faytonlarla nostaljik vakit geçiriyor.

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

Etkinliklere katılan Emine Özkan, AA muhabirine, "bayram yeri"ne yıllar önce geldiğini, şimdi de çocuklarını getirdiğini söyledi.

Çocuklardan Habip Güven ile Mehmet Yiğit Özcan da bayram yerinde tahta salıncaklara binerek çok eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

