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Kilis'te Araç Park Yeri Nedeniyle Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralı

Kilis'te Araç Park Yeri Nedeniyle Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralı
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Kilis'te araç park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu yaralanırken, şüpheli 2 kardeş polis tarafından yakalandı.

Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.

Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgayla karışan şüpheliler Serdar Ç. ve kardeşi Serkan Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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