Kilis'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kilis'te FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü K.Ç., MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
MİT Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan K.Ç'yi yakaladı.
Firari hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan