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Kilis'te 2 motosiklet çarpıştı; 5 yaralı

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Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.T.T.'nin kullandığı 79 ABN 873 plakalı motosiklet ile H.Y.'nin idaresindeki 79 ALL 821 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile beraberlerindeki H.Y, İ.S ve İ.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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