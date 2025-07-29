Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz Görevine Başladı

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İbrahim Açıkgöz görevine başladı.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık tarihine beşiklik etmiş, medeniyetlerin kavşak noktası, serhat şehir Kilis'te eğitim hizmeti sunmanın büyük bir onur ve sorumluluktur olduğunu söyledi.

Kendisinden önce görev yapan meslektaşlarına teşekkür eden Açıkgöz, "Görev süresi boyunca Kilis'te özveriyle hizmet eden, bilgi ve tecrübesiyle önemli katkılar sunan Sayın Abdulkadir Altay'a teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerim." dedi.