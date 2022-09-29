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Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

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Son dakika gündem haberi: Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen A.B. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Ali Metin Suriye Kilis Güncel Haberler Son Dakika

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