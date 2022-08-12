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Kilis haberi | Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

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Kilis haberi | Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis haberler... Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 kişi yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.N. ve A.N'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 22 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Suriye Kilis Güncel Haberler

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