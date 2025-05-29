Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere başarı belgeleri ve ödüller verildi. Tören, müzik dinletisi ile başladı ve kep atma ile sona erdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, müzik dinletisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, "Üniversiteler yalnızca bilgi aktarılan kurumlar değil, aynı zamanda bireylerin düşünme biçimlerini, değer dünyalarını ve topluma bakışlarını şekillendiren temel yapılardır." değerlendirmesinde bulundu.

Törende Mercidabık Kampüs Yol Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilmesinin ardından Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında üniversite birincisi olan öğrencilere hediye verildi.

Tören, üniversite birincisi Zehra Balcı'nın, mezuniyet kütüğüne adını çakmasının ardından kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk ile protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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