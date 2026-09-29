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Kılıçdaroğlu, suç ve suçluyu övme davasında 19 Kasım'da huzurda hazır edilecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçu ve suçluyu övme suçundan yargılandığı davanın duruşması Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul eden mahkeme, 19 Kasım'daki celse için huzurda hazır edilmesine karar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatına söz verdi.

Avukat, müvekkilinin yoğun siyasi programı gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını bildirerek, müvekkilinin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını ve ifadelerinin siyasi kapsamda eleştirel nitelikte olduğunu savundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul ederek, bir sonraki celse huzurda hazır edilmesine hükmetti.

Duruşma, 19 Kasım'a ertelendi.

İddianameden

İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesi de yer aldı.

Bu dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İddianamede, "Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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