Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Programı Değişti: 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde Bayramlaşma Programına Katılacak

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs olarak duyurulan CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek bayramlaşma programı değişti. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs Cumartesi günü Genel Merkez'de partililer ve vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs Perşembe günü olarak açıklanan Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programının değiştirildiği duyuruldu.

Buna göre, Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde konukları, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ağırlayacak, ziyaret heyetinde, Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alacak.

Kaynak: ANKA