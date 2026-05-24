Kılıçdaroğlu'nun avukatından emniyete ikinci dilekçe

(ANKARA) - İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ikinci kez dilekçe verdi. Çelik, "Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, dilekçe verdiği öğrenildi.

Emniyete dün de dilekçe verdiği, bugün yaşananların ardından ikinci kez dilekçe sunduğu belirtilen Avukat Celal Çelik, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince, CHP'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait omasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır."

Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

