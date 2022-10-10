Kılıçdaroğlu'nun ABD Ziyareti Başladı… Ünlü Türk Fizikçi Dağdeviren ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Geliştirilen Yeni Teknolojileri İnceledi

DUYGU GÜVENÇ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de Massachusetts Institute of Technology - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü (MIT) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren'in rehberliğinde enstitü bünyesindeki Media Lab'deki çalışmaları inceledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD temasları bugün başladı.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren ile enstitüdeki Media Lab'da yürütülen çalışmaları inceledi.

Dağdeviren Kılıçdaroğlu'na burada, hastalıkların tespitini kolaylaştırması amacıyla üretilen elektronik bir maskenin üretim aşamalarını aktardı. Kılıçdaroğlu, Dağdeviren'e bu maskenin birim maliyetini sordu. Dağdeviren maskenin birim maaliyetinin 5 dolar olduğunu, toplu üretime geçildiğinde bu fiyatın düşeceğini aktardı.

Dağdeviren, Media Lab'da, Kılıçdaroğlu'na; beyin fonksiyonlarının herhangi bir hastalık durumunda çalışmayan bölümlerinin çalıştırılmasına yönelik projenin ayrıntılarını da anlattı.

Kılıçdaroğlu ayrıca laboratuvarda, birbirinden uzak iki kişinin beş duyusunu birbirine aktarabilmesine yönelik teknolojiye ilişkin bilgi aldı.

Kadınlar için mamografinin daha kolay ve hızlı çekilebilmesine olanak tanıyan yumuşak dokulu bir iç çamaşırı teknolojisini anlatan Dağdeviren, "Dünyada her sekiz kadından bir tanesinin göğüs kanseri olduğunu" söyledi. Dağdeviren, mamografi sırasındaki sancılı sürecin bu teknoloji ile son bulacağını belirtti. Dağdeviren bu üretimi yapacak bir şirketin de kurulabileceğini söyledi. Dağdeviren, "Türkiye bugüne kadar ürettiği biyomedikal aleti olmadığını" belirtti. Bu teknolojinin devlet yoluyla desteklenebileceğini belirten Kılıçdaroğlu ise iktidara gelmeleri halinde, gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.