Kör karanlıkta kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu, vatandaşın dert yandığı konunun çözümü için söz verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle kalıcı yaz saatine geçilmesine tepki gösterdi. Videodaki açıklamalarında Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı" notunu düştü.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak maksadıyla Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle kış saatine geçmeme kararı alınmıştı. Alınan karar nedeniyle sabahın kör karanlığında evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların evlerine de yine karanlıkta dönmeleri büyük tepkiye neden olurken, özellikle çocukların okula gelip gitmelerinde ciddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle veliler de zor durumda.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KALICI YAZ SAATİ TEPKİSİ

Sabah saatlerinde sosyal medyada bir video paylaşarak güne başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN SABAHLARINI KARANLIĞA BOĞDULAR"

Açıklamalarında Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Sevgili halkım, kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta bu yollara düşen, göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız; Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkması neyin nesidir Allah aşkına? Hayret ediyorum.

"BUNU HEMEN MUTLAKA DÜZELTECEĞİZ"

Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu. Ama ben bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyarını gün ışığıdır sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nörohastalıklar, diyabet ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz.