Kılıçdaroğlu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, harekata öncülük eden liderleri ve şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan'ın yanı sıra Kıbrıs Türk halkının liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın tarihi süreçte üstlendikleri role dikkati çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Başbakanımız Bülent Ecevit'in kararlılığı, Başbakan Yardımcımız Necmettin Erbakan'ın dirayeti, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş'ın varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesine öncülük eden liderlikleri; Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve geleceğini teminat altına almıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; kahraman Mehmetçiğimizi, Kıbrıs Türk halkını ve bu tarihi mücadeleye önderlik eden tüm devlet adamlarını saygı ve minnetle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA