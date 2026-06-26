Kılıçdaroğlu'ndan Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Türk sineması yeri doldurulamayacak, çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

Kaynak: ANKA