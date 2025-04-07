Kılıçdaroğlu'ndan Gençlerin Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA) - CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genç evlatlarımız, yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Evlatlarımızın tamamı serbest kalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genç evlatlarımız, yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Hukuksuz bir şekilde zindanlara atılan ve bayramı ailelerinden mahrum geçirmek zorunda bırakılan bu gençlerimizin, yaklaşan sınavlar nedeniyle eğitim hayatları da ağır bir darbe alıyor. Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalmak yetmiyormuş gibi şimdi özgürlükleri de ellerinden alınıyor. O gençlerin tamamı, bizim hem yarınlarımız hem de onurumuzdur. Anayasal düzene uyman için seni uyaran evlatlarımızın tamamı serbest kalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."