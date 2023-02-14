Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç'ın 'seçimleri erteleme' çağrısına yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin bir defaya mahsus ertelenmesi çağrısı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde depremler, toplam 10 ilde etkisini göstererek çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Enkaz altındaki vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından olan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak işaret ettiği seçimlerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

ARINÇ'TAN 'SEÇİMLER ERTELENSİN' ÇAĞRISI

Arınç, depremlerin ardından yaşanan felaketten dolayı en geç 2023 Haziran ayında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin bir defaya mahsus ertelenmesi çağrısını yaptı. Yazılı açıklamasında Arınç, seçmen kütüklerinin geçersizleştiğini ve seçim yapmanın hukuken ve fiilen imkansız hale geldiğini öne sürerek, seçimlerin 2024 Yerel Seçimleriyle birleştirilmesi veya seçimlerin Kasım 2023'e ertelenmesi önerisinde bulundu.

"TALEBİN ALTINDA SEÇİMDEN KAÇMA İRADESİ VAR"

Gündem olan bu çıkışa ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Gazeteci ve yazar Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç'ın açıklaması bunu gösteriyor" dedi.

"ZARARINI TÜM ÜLKE ÇEKER"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Tekrar ediyorum; kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" ifadelerini kullandı.