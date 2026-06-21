Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu ülkeye değerli evlatlar yetiştiren tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Başta şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, ömrünü helal lokma peşinde geçiren, evine götürdüğü temiz alın teriyle bu ülkeye değerli evlatlar yetiştiren tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA