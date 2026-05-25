CHP'li Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, "Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. CHP'ye bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'gerçek kuruluş kodlarına yeniden döndürmek' çok zor bir görev, kendisi üstlendi" dedi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, çalışmalarını sürdürdüğü Çukurambar'daki ofisinde, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ziyaret etti.

Nalbantoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Süreci hep beraber değerlendirmek, önümüzdeki günlerde partimizi birlik içinde, beraberlik içinde nasıl tutabiliriz, kendimizce görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. CHP'ye bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'gerçek kuruluş kodlarına yeniden döndürmek' çok zor bir görev, kendisi üstlendi. Biz de biz de elimizden geldiğince, istediği sürece yanında olmak, destek olmak ve yardımcı olmak için gayret içinde olacağız. Bugün bugün de bu görüşlerimi ifade etmek için buradayım."

Gazetecilerin, "CHP Genel Merkezi'nde dün yaşananları Kılıçdaroğlu nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine Nalbantoğlu, "Herkes gibi Kemal Bey de bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur, bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten. Ama bütün bunlar nasıl oluştuğu nasıl bu süreçler buralara gelindi, ne oldu bu apayrı bir şey ama tabii ki dünkü görüntülerden rahatsız olmamak, dünkü görüntüleri hakikaten olumlu bulmak başka ama Kemal Bey çok tecrübeli bir siyasetçi" diye konuştu.

Nalbantoğlu, Kurban Bayramı bayramlaşma programına ilişkin ise "28'inde Genel Merkez'e Sayın Genel Başkanımız geçecek, bir bayramlaşma hem partililerle katılacak olan milletvekillerimizle, bir bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek ve böylece başlamış olacak süreç" dedi.

"CHP milletvekililerinin büyük kısmı Özgür Özel'i destekliyor bu parti içi bir ayrışmaya neden olur mu?" sorusuna Nalbantoğlu, "Umarız olmaz bu birliğimizi bütünlüğümüzü korumayı başarırız umarım olmaz" yanıtını verdi."

Kaynak: ANKA