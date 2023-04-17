Kılıçdaroğlu ile ilgili seyirciye soru soran İnce, hiç beklemediği bir yanıt aldı

Katıldığı programda "6'lı Masa kazanırsa tarikatları eğitimden temizleyebilir mi Kılıçdaroğlu?" diye soran İnce, hiç beklemediği bir yanıt aldı. Seyircilerin "Evet" diye bağırması üzerine soruyu "Peki Karamollaoğlu ile birlikte mi temizlerler?" diye değiştiren İnce, istediği cevabı yine alamadı. Seyirciler bir kez daha hep birlikte "Evet" diye bağırdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

SEYİRCİ TERS KÖŞE YAPTI

Kürsüde Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan İnce, seyirciye sorduğu sorudan hiç beklemediği bir yanıt aldı. Soruyu değiştirip ikinci kez soran İnce, yine ters köşe oldu.

NE YAPTIYSA OLMADI

"6'lı Masa kazanırsa tarikatları eğitimden temizleyebilir mi Kılıçdaroğlu?" diye soran İnce, seyircinin "Evet" diye bağırması üzerine, "Peki Karamollaoğlu ile birlikte mi temizlerler?" diye bir kez daha sordu. İnce istediği yanıtı yine alamazken seyirci bir kez daha "Evet" diye bağırdı.