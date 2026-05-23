Kemal Kılıçdaroğlu: "Chp'yi Kuruluşundaki Kodlarına Yeniden Kavuşturacağız, Ahlaki Değerleri Olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ahlaki değerlerini koruyacağını ve kuruluş kodlarına döneceğini belirterek, parti içinde ayrıştırıcı dilden kaçınılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP, ahlaki değerlerini ve ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak" dedi.

İstinafın tedbir kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soru almayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sabah yeni bir gelişme oldu, Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi 'ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım' demişti. Bu görüşme belki bugün gerçekleşir. Bir şeyin çok iyi bilinmesi lazım; CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP, ahlaki değerlerini ve ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiriler gelmiştir, muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum; partinin tabanını düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil."

"PARTİYİ AYRIŞTIRAN BİR DİLDEN ÖZENLE KAÇINMAK LAZIM"

Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda kendileri ile görüştüm dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."

Kaynak: ANKA
