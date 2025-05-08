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Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturması İle İlgili Duruşunu Değiştirmedi

Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturması İle İlgili Duruşunu Değiştirmedi
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki oy kullandırma iddiaları üzerine 'mağdur' sıfatıyla çağrılmasına rağmen duruşunun değişmediğini belirtti ve davete gitmeyeceğini açıkladı.

(ANKARA)- Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim." dedi.

Yedinci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada "mağdur" sıfatıyla ifadesinin alınması için çağrı kağıdı gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu çağrıya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve davete icabet etmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."

Kaynak: ANKA / Güncel
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