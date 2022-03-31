Kılıçdaroğlu: "Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz"

AA - Numan Erölmez - Güncel
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Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuşması Kurdele kesilmesi MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuşması

Kurdele kesilmesi

MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Kılıçdaroğlu: Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz

AA / Numan Erölmez - Güncel

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