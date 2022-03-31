Kılıçdaroğlu: "Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz"
AA - Numan Erölmez - Güncel
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Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuşması Kurdele kesilmesi MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuşması
Kurdele kesilmesi
MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (3)