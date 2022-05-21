Kılıçdaroğlu: &quot;5 yıl önce ilk adımını attığımız yürüyüşümüzün finaline yaklaşıyoruz&quot; - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "5 yıl önce ilk adımını attığımız yürüyüşümüzün finaline yaklaşıyoruz"

AA - Metin Yüksel Kaya - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği "Milletin Sesi" mitingine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği "Milletin Sesi" mitingine katıldı. Kılıçdaroğlu sahneye çıkışında katılımcıları selamladı. Kılıçdaroğlu, ardından katılımcılara seslendi.

AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Maltepe, Güncel, Haberler

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