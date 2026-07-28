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KİK'ten Hürmüz Boğazı'nda koordinasyon artırma kararı

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğine ilişkin koordinasyonun artırılması konusunu ele aldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğine ilişkin koordinasyonun artırılması konusunu ele aldı.

Umman Haber Ajansının (ONA) X hesabından yapılan açıklamaya göre, KİK üyesi ülkeleri dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, mevcut dönemde yaşanan gelişmeler, devam eden müzakerelerdeki son durum ve bu müzakerelerin gerilimi azaltacak, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak somut mutabakatlara dönüştürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada da bakanların, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğine ilişkin konularda KİK ülkeleri arasındaki koordinasyon ve istişarenin artırılmasını ele aldığı belirtildi.

Bakanların, uluslararası hukuk hükümleri doğrultusunda geçiş ve transit haklarının güvence altına alınması, gemi trafiği ile ticaret ve tedarik akışının kesintisiz sürdürülmesi ve Körfez'e kıyısı bulunan ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca ortak çalışmaların sürdürülmesi, siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi, güven ortamının oluşturulması ve tüm taraflarca kabul edilebilir çözümlere ulaşılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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