KİK'ten Radyasyon Açıklaması: Güvenli Sınırlar İçinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları sonrası, Körfez ülkelerinde radyasyon seviyelerinin teknik olarak güvenli sınırlar içinde kaldığını bildirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırılarının ardından yapılan ölçümlere göre, Körfez ülkelerinde radyasyon seviyelerinin henüz teknik olarak güvenli kabul edilen sınırlar içinde kaldığını duyurdu.

KİK, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası çevresel ve radyolojik göstergeler; şu an için tüm üye ülkelerde teknik olarak güvenli bir seviyede. Çevresel ve radyolojik göstergeler, teknik olarak izin verilmiş sınırlar dahilinde güvenli düzeyde seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik önleyici tedbirlerin sürdürüldüğü, radyasyon takibinin de aralıksız devam ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Afıfı - Güncel
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.