KİK'den ABD ile Ortaklık Vurgusu: Güvenlik Stratejik Bir Zorunluluk

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, KİK ülkelerinin ABD ile olan ortaklığının güvenliği sağlayan stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtti. Budeyvi, konseyin İsrail'in Katar'a saldırısını kınadığını ifade etti.

Budeyvi, KİK Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı toplantıda konuştu.

Konsey'in, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yaptığı saldırıyı kınadığını yineleyen Budeyvi, Körfez ülkesine yapılan herhangi bir saldırının, konseyin tüm ülkelerine yapılmış saldırı olarak değerlendirileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
