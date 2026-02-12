Haberler

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusunun sabah saatlerinde başladığı yoğun hava saldırısına maruz kaldı. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırılar sonucu 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun sabah erken saatlerden itibaren kente yönelik yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıların yerel saatle 04.32 itibarıyla başladığını belirten Kliçko, "Düşman, başkentin altyapısını balistik füzeleri ile vuruyor." ifadesini kullandı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre Kiev'de saldırılar nedeniyle 2 kişinin yaralandığını aktararak, "Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor." paylaşımı yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle yangına benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı
Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

Şaka değil gerçek! Milyonların izlediği o ligde beraberlik kaldırıldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

Bahçeli'den yeni bakanlarla ilgili ilk yorum
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü