Kiev'e Düzenlenen Saldırılarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Rus güçlerinin Kiev'e yaptığı saldırılarda 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Saldırılarda insansız hava araçları ve füzeler kullanıldı, kritik altyapılara hasar verildi.

KİEV, 15 Kasım (Xinhua) -- Rus güçlerinin cuma günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, saldırıda 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın gece boyunca başkenti insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldığını ve saldırılar sonucunda kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna hava savunma yetkilileri, Rus güçlerinin toplam 430 insansız hava aracı ve 19 füzeyle saldırı düzenlediğini, bunlar arasında üç Kinzhal hipersonik füze ve bir Zircon hipersonik seyir füzesinin de bulunduğunu duyurdu.

Ön verilere göre, 405 insansız hava aracı ve 14 füze düşürüldü.

