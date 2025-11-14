Haberler

Kiev'e Düzenlenen Saldırıda 11 Yaralı

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırılarında en az 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik. Saldırıda birçok konut ve ısıtma altyapısı hasar gördü.

KİEV, 14 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e cuma günü erken saatlerde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında en az 11 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'da yaptığı açıklamada yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırıda 10'dan fazla konut binasının ve ısıtma altyapısının hasar gördüğünü söyledi.

Kliçko ayrıca belediye hizmetlerinin hasarın boyutunu belirlemek ve ısıtma sistemini yeniden faaliyete geçirmek için çalıştığını ifade etti.

Kiev Kent Yönetimi ise Telegram'da yaptığı açıklamada gece boyunca düzenlenen saldırılar nedeniyle 8 bölgede hasar meydana geldiğini bildirdi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, doğudaki Dniprovskyi bölgesine yönelik saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
