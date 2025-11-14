Kiev'e Düzenlenen Saldırıda 11 Yaralı

KİEV, 14 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e cuma günü erken saatlerde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında en az 11 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'da yaptığı açıklamada yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırıda 10'dan fazla konut binasının ve ısıtma altyapısının hasar gördüğünü söyledi.

Kliçko ayrıca belediye hizmetlerinin hasarın boyutunu belirlemek ve ısıtma sistemini yeniden faaliyete geçirmek için çalıştığını ifade etti.

Kiev Kent Yönetimi ise Telegram'da yaptığı açıklamada gece boyunca düzenlenen saldırılar nedeniyle 8 bölgede hasar meydana geldiğini bildirdi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, doğudaki Dniprovskyi bölgesine yönelik saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını belirtti.