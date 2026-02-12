Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Kiev'de 2 bin 600 yüksek katlı bina daha ısıtmasız kaldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun son hava saldırıları sonucu kentte 2 bin 600 yüksek katlı binanın daha ısıtmasız kaldığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece ve sabaha karşı Kiev'e düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarını duyurdu.

Belediye Başkanı, saldırılarda başkentin kritik altyapısının hedef alındığını belirterek, "Yoğun saldırının ardından, düşmanın hedef aldığı altyapıya verilen hasar nedeniyle başkentte yaklaşık 2 bin 600 yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı. Bu binalar, kentin hem sol hem de sağ yakasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kliçko, söz konusu binalara tekrar ısıtmanın sağlanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Rusya'nın önceki saldırıları sonucu kentteki 1100'den fazla yüksek katlı binanın zaten ısıtmasız olduğunu anımsatan Kliçko, bu binalara henüz ısıtmanın sağlanamadığını belirtti.

Kliçko ayrıca bu sabah yaptığı bir açıklamada, saldırılar nedeniyle Kiev'de 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda 2 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün gerçekleştirdiği saldırılarda enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırılarda 2 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenskiy, "10'dan fazla kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy mesajında, "Başkentteki durum ağır, birçok ev hala ısıtmasız." yorumunu yaptı.

Ülkesinin daha fazla hava savunma füzesine ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, müttefiklerinden Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin tedarik sürecini hızlandırmalarını istedi.

Rus ordusu 25 füze ve 219 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya farklı tipten füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Saldırılarda "İskender-M" ile "S-300" ve "X-59/69" tipi balistik ve seyir füzeleri olmak üzere toplam 25 füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya 219 İHA fırlattığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerince 16 füze ve 197 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisi verilen açıklamada, saldırıların ana hedefinin Kiev, Harkiv ile Odessa ve Dnipropetrovsk bölgelerinin olduğu bildirildi.