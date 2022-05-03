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Kiev'de güvenlik önlemleri azaltılıyorÖzgürlük Meydanı'ndaki barikatlar kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Kiev'de güvenlik önlemleri azaltılıyor Özgürlük Meydanı'ndaki barikatlar kaldırıldı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı'daki barikatlar da kaldırıldı.

- Kiev'de güvenlik önlemleri azaltılıyor

Özgürlük Meydanı'ndaki barikatlar kaldırıldı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı'daki barikatlar da kaldırıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'de hayat normale dönüyor. Güvenlik önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte ilk olarak Kiev'deki Özgürlük Meydanı'na çıkan yollarda bulunan barikatlar kaldırıldı. Savaş öncesi döneme geri dönülen meydanda, araç trafiği de eski haline gelmeye başladı. Toplu ulaşımın yeniden kullanılmaya başlandığı kentte, Ukraynalılar da yeniden sokağa çıkmaya başladı. Kiev'in birçok noktasında bulunan kontrol noktalarının da kaldırıldığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Özgürlük, Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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