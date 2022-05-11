Kiev'de akaryakıt sorunu - Haberler

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Kiev'de akaryakıt sorunu

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Benzin istasyonları önünde oluşan yoğunluk Ukrayna ordusunun, geçen ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamını kontrol altına almasıyla kentte hayat normale dönerken, yaklaşık bir haftadır süren akaryakıt yetersizliği nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Benzin istasyonları önünde oluşan yoğunluk Ukrayna ordusunun, geçen ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamını kontrol altına almasıyla kentte hayat normale dönerken, yaklaşık bir haftadır süren akaryakıt yetersizliği nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Çoğu istasyonun hizmet veremediği kentte, öncelikli olarak askerlere ve sağlık çalışanlarına yakıt veren istasyonlarda da uzun kuyruklar oluştu.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Akaryakıt, Ukrayna, Benzin, Kiev, Güncel, Haberler

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