Kiev'de akaryakıt sorunu

Benzin istasyonları önünde oluşan yoğunluk Ukrayna ordusunun, geçen ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamını kontrol altına almasıyla kentte hayat normale dönerken, yaklaşık bir haftadır süren akaryakıt yetersizliği nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Çoğu istasyonun hizmet veremediği kentte, öncelikli olarak askerlere ve sağlık çalışanlarına yakıt veren istasyonlarda da uzun kuyruklar oluştu.