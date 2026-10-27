Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 1 sivilin öldüğü saldırıda 14 yaralı olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus saldırılarında Dinyeper Nehri üzerindeki Güney Köprüsü ve metro altyapısının hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda 1 sivil öldü, 14 kişi yaralandı; köprü trafiğe kapatıldı ve bazı metro istasyonları hasar gördü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kentte Dinyeper Nehri üzerindeki Güney Köprüsü ve metro altyapısına saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kiev'e yönelik bu gece gerçekleştirilen hava saldırılarında bir sivilin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Güney Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Belediye Başkanı, köprünün üzerindeki metro hattının da hasar gördüğünü belirtti.

Uzmanların hasarın boyutunu belirlemek için çalışmaya başladığını, köprünün trafiğe kapatıldığını belirten Kliçko, Rusya'nın saldırılarında kentteki bazı metro istasyonlarının da hasar gördüğünü, belediye otobüsü seferlerini artırdıklarını ifade etti.

Kliçko ayrıca, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılardan dolayı Kiev'deki iki sağlık merkezi ve bir üniversiteye ait yurt binasının da hasar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu

Ünlü oyuncudan Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
İtalya'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı

Yeşil sahalarda sıra dışı görüntü! Bu kez robotlar kozlarını paylaştı
Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi

Kazan kaynıyor: CHP'li 3 başkan daha AK Parti yolunda