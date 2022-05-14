Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda dolunay - Haberler

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda dolunay
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Kiev Bağımsızlık Meydanında bulunan heykel ile dolunayın birlikte görüntüleri KİEV - Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken Kiev Bağımsızlık Meydanında bulunan heykel ile dolunay birlikte görüntülendi.
Kiev Bağımsızlık Meydanında bulunan heykel ile dolunayın birlikte görüntüleri KİEV - Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken Kiev Bağımsızlık Meydanında bulunan heykel ile dolunay birlikte görüntülendi.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel