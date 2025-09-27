Kibyra Antik Kenti'nde Anjelika Akbar Konser Verdi

Burdur'da Kibyra Antik Kenti'nde piyanist ve besteci Anjelika Akbar konser verdi.

Burdur Valiliği tarafından Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklerde, Burdur çeyiz kültürü, nakış ve kemer sergisi açıldı.

Daha sonra Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda geleneksel Yörük kıyafetleri defilesi yapıldı.

Etkinlik sonunda, piyanist ve besteci Anjelika Akbar, müzikseverlerle buluştu. Akbar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatseverleri ve tarih tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Bilgihan, gelecek yıl stadyum ve arenadaki çalışmaların bitmesiyle Kibyra'da daha fazla seyirci ağırlamayı istediklerini kaydetti.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal da 41 kıyafetlik bir defile düzenlendiklerini, Burdur yöresinin kıyafetlerini araştırıp katılımcılara sunduklarını kaydetti.