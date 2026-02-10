Haberler

Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İzmir'de evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 86 yaşındaki Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Taşkın'ın cenazesi, tören için Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Taşkın'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler ve gaziler katıldı.

İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Taşkın'ın naaşı toprağa verildi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti