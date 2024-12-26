Kıbrıs Gazisi Salim Akkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı
Giresun'da 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, aile üyeleri ve yerel yöneticiler katıldı.
Giresun'da 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Akkurt için Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi.
Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Çağlayan Köyü Camisine getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Akkurt'un cenazesi buradaki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Akkurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem, Şebinkarahisar Askerlik Şubesi Başkan Hasan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.